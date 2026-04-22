गोरखपुर में कमिश्नर ने 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया समीक्षा, क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट पर बरते सख्ती

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने पाया कि कुछ परियोजनाओं में अपेक्षित गति नहीं है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और देरी के कारणों की जानकारी भी मांगी। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें तत्काल दूर कर परियोजनाओं को गति दी जाए।

