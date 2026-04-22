गोरखपुर में कमिश्नर ने 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया समीक्षा, क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट पर बरते सख्ती

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, कमिश्नर ने की समीक्षा बैठक
मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त सभागार में बुधवार को 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मंडलायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए और कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करें और कार्यों की प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करें।
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने पाया कि कुछ परियोजनाओं में अपेक्षित गति नहीं है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और देरी के कारणों की जानकारी भी मांगी। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें तत्काल दूर कर परियोजनाओं को गति दी जाए।
मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी कार्य मानकों के अनुरूप कराए जाएं और गुणवत्ता की नियमित जांच कराई जाए।
बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने जनपद में चल रही परियोजनाओं की प्रगति से मंडलायुक्त को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अधिकांश परियोजनाएं तय समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रही हैं और शेष कार्यों को भी तेजी से पूरा कराया जा रहा है।
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नगर निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला और कहा कि पंचायत स्तर पर भी कार्यों की निगरानी की जा रही है।
एसडीएम सदर दीपक गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों ने भी अपने-अपने विभागों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया।
बैठक के अंत में मंडलायुक्त ने पुनः निर्देशित किया कि सभी अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि विकास परियोजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचे। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी, एसडीएम सदर दीपक गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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