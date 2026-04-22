गोरखपुर में भैंस का दूध पीने के बाद हड़कंप, सीएचसी पर लगी ग्रामीणों की भीड़…डॉक्टरों ने किया आगाह

अभयनाथ ने बताया कि संक्रमित भैंस के दूध का इस्तेमाल करने वालों को जब जानकारी हुई तो सभी रैबिज होंने की आशंका से अस्पताल पहुंचने लगे। उरुवा पीएचसी प्रभारी डॉ. जेपी तिवारी के नेतृत्व में अस्पताल कर्मचारियों ने ग्रामीणों को बताया कि संक्रमित भैंस का जो लोग कच्चा दूध इस्तेमाल किए हैं, वे इंजेक्शन जरूर लगवाएं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग तीस लोग अब तक रैबिज का इंजेक्शन लगवा लिए हैं, बता दें कि ऐसे पहली भी घटना हो चुकी है जब रेबीज ग्रस्त गौवंश का दूध पीने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया।