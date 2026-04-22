गोरखपुर में भैंस का दूध पीने के बाद हड़कंप, सीएचसी पर लगी ग्रामीणों की भीड़…डॉक्टरों ने किया आगाह

फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया, भैंस की मौत से हड़कंप
गोरखपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां उरुवा थाना क्षेत्र में एक भैंस की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी पर मालूम चला कि कुछ दिन पहले ही उसे कुत्ते ने काट लिया था अब ऐसे में यह अफवाह फैल गई कि कुत्ता पागल था। यह सुनते ही जिन घरों में उस भैंस का दूध जाता था वहां परिवार के सदस्य भाग, भाग कर सीएचसी पहुंच रहे और रेबीज का इंजेक्शन लगवा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक उरुवा थानाक्षेत्र के बेसहनी गांव के निवासी अभय नाथ की भैंस को लगभग दो महीने पहले पागल कुत्ते ने काट लिया था। लेकिन अभय को इसकी जानकारी नहीं हुई। कुछ दिन से भैंस की तबीयत खराब होने लगी थी। जब पशु चिकित्सक के पास गए तो उन्होंने जांच करने के बाद बताया कि इसे कुत्ते ने काटा है।
जिससे उसे रैबीज हो गया है, उन्होंने बताया कि भैंस की जान नहीं बचेगी, 17 अप्रैल को भैंस ने दम तोड़ दिया। इन दो महीनों के बीच भैंस का दूध लगातार निकाला गया और उसे ग्राहकों को बेचा भी गया। लोगों ने इस दूध का इस्तेमाल भी किया। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि भैंस ने दम तोड़ दिया और पागल कुत्ते के काटने से उसे रैबीज हो गया था तो दूध पीने वाले लोग दहशत से भर गए।
अभयनाथ ने बताया कि संक्रमित भैंस के दूध का इस्तेमाल करने वालों को जब जानकारी हुई तो सभी रैबिज होंने की आशंका से अस्पताल पहुंचने लगे। उरुवा पीएचसी प्रभारी डॉ. जेपी तिवारी के नेतृत्व में अस्पताल कर्मचारियों ने ग्रामीणों को बताया कि संक्रमित भैंस का जो लोग कच्चा दूध इस्तेमाल किए हैं, वे इंजेक्शन जरूर लगवाएं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग तीस लोग अब तक रैबिज का इंजेक्शन लगवा लिए हैं, बता दें कि ऐसे पहली भी घटना हो चुकी है जब रेबीज ग्रस्त गौवंश का दूध पीने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया।
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