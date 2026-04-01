20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

यूपी में BJP विधायक को 9 मई तक जान से मारने की मिली धमकी, क्षेत्र में दहशत…बसपा सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं फतेह बहादुर सिंह

प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व कैंपियरगंज क्षेत्र के विधायक फतेह बहादुर सिंह और उनके सहयोगियों को जान से मारने की धमकी मिली है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Apr 20, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बीजेपी विधायक

गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा से BJP विधायक फतेह बहादुर सिंह और उनके सहयोगियों को 9 मई तक जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि फतेह बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री स्व.वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं, 2007 की बसपा सरकार में यह वन मंत्री रह चुके हैं। यह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इस मामले में वार्ड नंबर-1 (पठनपुरवा बड़का) निवासी रजनीकांत पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

विधायक को धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल

कैंपियरगंज पुलिस ने तत्काल इस घटना को संज्ञान लेकर जांच शुरू की गई और आरोपी के नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया तब लोकेशन इटारसी (मध्य प्रदेश) में मिली है। सोशल मीडिया पर धमकी देने का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कैंपियरगंज के नगर पंचायत चौमुखा के शक्तिनगर वार्ड निवासी नवीन सिंह ने कैंपियरगंज थाना पुलिस को दी गई तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।

उन्होंने आरोप लगाया है कि वार्ड नंबर-1 (पठनपुरवा बड़का) निवासी रजनीकांत विधानसभा क्षेत्र में दहशत बना रहा है। रामचौरा निवासी सूरज के मोबाइल फोन पर बातचीत के दौरान क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह, उनके प्रतिनिधि गणेशदत्त त्रिपाठी, सहयोगी समशेर सिंह और चेयरमैन प्रतिनिधि गोपाल सिंह समेत कई लोगों को आपत्तिजनक शब्द बोलते हुए 09 मई तक जान से मारने की धमकी भी दी।

SP नॉर्थ बोले…मुकदमा दर्ज, जांच पड़ताल शुरू

विधायक को धमकी देने की बातचीत का 6.46 मिनट का एक आडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित के अनुसार, इस धमकी के बाद उनका परिवार भी डर गया है। पुलिस ने आरोपित रजनीकांत, उसके परिवार और सहयोगियों के विरुद्ध धमकी देने व अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज किया है। SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच पड़ताल शुरू कर कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

यूपी में 24 IAS अफसरों के तबादले, अयोध्या डीएम बने CM योगी के विशेष सचिव
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 11:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / यूपी में BJP विधायक को 9 मई तक जान से मारने की मिली धमकी, क्षेत्र में दहशत…बसपा सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं फतेह बहादुर सिंह

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में जहां था कूड़े का पहाड़…वहां अब बन गया सिटी फॉरेस्ट, 23 अप्रैल को सीएम योगी करेंगे जनता को समर्पित

Up news, gorakhpur,
गोरखपुर

गोरखपुर में जूनियर डॉक्टरों की दबंगई, मानसिक रोगी को पीटकर किये अधमरा…ICU में भर्ती

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

वंदे भारत के डिपो के लिए अभी और करना होगा इंतजार, नहीं मिल पा रही है पर्याप्त जमीन…200 करोड़ का है एस्टीमेट

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में फिर हुक्का बार की धमक, पुलिस की छापेमारी में बरामद हुए 20 हुक्का…हिरासत में हैं चार आरोपी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.