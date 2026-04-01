यूपी में 24 IAS अफसरों के तबादले, अयोध्या डीएम बने CM योगी के विशेष सचिव

यूपी में 24 IAS अफसरों के तबादले
लखनऊ : यूपी में 24 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। इनमें 10 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले 18 घंटे में कुल 64 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। इसमें दो चरणों में कुल 25 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को बदला गया है।
बाराबंकी डीएम शशांक त्रिपाठी को अयोध्या का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। उनकी जगह ईशान प्रताप सिंह (मुख्यमंत्री के विशेष सचिव) को बाराबंकी का नया डीएम बनाया गया है। अयोध्या के मौजूदा डीएम निखिल टीकाराम फुंडे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है।
पहली सूची: रविवार रात 1 बजे जारी की गई, जिसमें 40 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए और 15 जिलों के डीएम बदले गए।
दूसरी सूची: सोमवार शाम 7 बजे जारी की गई, जिसमें 24 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए और 10 जिलों के डीएम बदले गए।
उत्तर प्रदेश में 24 IAS अधिकारियों के तबादलों की सूची नीचे टेबल के रूप में दी गई है:
|अधिकारी का नाम
|वर्तमान/पूर्व पद
|नवीन तैनाती
|अविनाश कुमार
|जिलाधिकारी, गाजीपुर
|जिलाधिकारी, अलीगढ़
|अरविन्द सिंह
|अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद
|जिलाधिकारी, एटा
|अमित आसेरी
|विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग
|जिलाधिकारी, बांदा
|अंकुर लाठर
|उपाध्यक्ष, बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण
|जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद
|कविता मीना
|उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
|जिलाधिकारी, हापुड़
|ईशा प्रिया
|विशेष सचिव, पर्यटन विभाग
|जिलाधिकारी, अंबेडकर नगर
|चर्चित गौड़
|अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, UPSIDA, कानपुर
|जिलाधिकारी, सोनभद्र
|अनुपम शुक्ला
|जिलाधिकारी, अंबेडकर नगर
|जिलाधिकारी, गाजीपुर
|शशांक त्रिपाठी
|जिलाधिकारी, बाराबंकी
|जिलाधिकारी, अयोध्या
|ईशान प्रताप सिंह
|विशेष सचिव, मुख्यमंत्री एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन
|जिलाधिकारी, बाराबंकी
|निखिल टीकाराम फुंडे
|जिलाधिकारी, अयोध्या
|विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन
|प्रेम रंजन सिंह
|जिलाधिकारी, एटा
|अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान
|अभिषेक पाण्डेय
|जिलाधिकारी, हापुड़
|अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद
|संजीव रंजन
|जिलाधिकारी, अलीगढ़
|विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन
|जे० रीभा
|जिलाधिकारी, बांदा
|विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
|अरुण कुमार
|विशेष सचिव/अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म
|विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म (प्रभार से मुक्त)
|आशुतोष कुमार द्विवेदी
|जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद
|विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग
|बद्री नाथ सिंह
|जिलाधिकारी, सोनभद्र
|विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
|दीक्षा जैन
|मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर
|अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, UPSIDA, कानपुर
|अपराजिता सिंह सिनसिनवार
|मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर
|उपाध्यक्ष, बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण
|प्रणता ऐश्वर्या
|मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर
|उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
|उत्कर्ष द्विवेदी
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, सोनभद्र
|मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर
|अभिनव जे० जैन
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, मथुरा
|मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर
|दीक्षा जोशी
|संयुक्त मजिस्ट्रेट, मेरठ
|मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर
