गोरखपुर में पिस्टल की नोक पर नचा रहा था डांसर, वीडियो वायरल होते ही हड़कंप…आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

रात करीब 11 बजे घर लौटने पर कमरे का दरवाजा बंद मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो पत्नी का शव फंदे से लटकता मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतका का मायका देवरिया जिले के ग्राम जगन्नाथपुर में है। उसकी शादी करीब तीन वर्ष पूर्व हुई थी। सूचना पर मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। मृतका के भाई के मुंबई से आने का इंतजार किया जा रहा है। थाना प्रभारी राकेश रौशन सिंह ने बताया कि अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।