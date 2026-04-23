“नेतृत्व वही जो डर को मुस्कान बना दे”…दहाड़ते शेर के साथ सीएम योगी, जनता को दिए भयमुक्त प्रदेश का संदेश

इससे पहले सीएम योगी ने राप्ती ईको पार्क का उद्घाटन किया। ई-कार्ट से पार्क का निरीक्षण किया। राप्ती ईको पार्क को करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 40 एकड़ में बनाया गया है। पहले यहां पर कूड़े का बड़ा ढेर हुआ करता था। पार्क में लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक और फुटपाथ बनाए गए हैं। पुराने टायर जैसे कबाड़ से जानवरों के पुतले बनाए गए हैं। बुजुर्गों और युवाओं के लिए योग और ध्यान के लिए तो बच्चों के लिए किड्स जोन भी तैयार किया गया है।