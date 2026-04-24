बंगाल में परिवर्तन की लहर, पहले चरण की वोटिंग के बाद बोले भाजपा नेता- ममता सरकार से ऊब चुकी है जनता, खिलेगा कमल

भोजपुरी स्टार और भाजपा सांसद रवि किशन ने बंगाल के चुनावी रण में उतरते हुए कहा कि आज की ऐतिहासिक वोटिंग ने साफ कर दिया है कि बंगाल में भाजपा की लहर है। रवि किशन उम्मीदवार राकेश सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, "मैंने यहां जो जोश देखा है, वह अद्भुत है। यह एक-दूसरे समुदाय का इलाका है, जहां से मौजूदा मेयर उम्मीदवार हैं, लेकिन जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है।" उन्होंने कहा कि बंगाल की गलियों में 'हर-हर मोदी' के नारे गूंज रहे हैं।