गोरखपुर में दबंगों ने तलवार और चाकू से किया हमला…चार लोग गंभीर रूप से घायल, आक्रोशित भीड़ ने कुशीनगर रोड जाम किया

इस दौरान एक पक्ष पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया गया। जिसमे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों में कालीचरण, गोविंद, सोनू और एक गुड्‌डू का नाम शामिल है। कुसम्ही मार्केट में ही इनका घर है, गुड्‌डू कसौधन बजरंग दल के नेता हैं। बीच बचाव में इन्हें चोट आई है। वहीं दूसरे पक्ष के सद्दाम और जब्बार पर तलवार व चाकू से हमला करने का आरोप है। घटना के बाद से ही दोनों आरोपियों समेत 5 फरार हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गोरखपुर कसया रोड जाम कर दिया।