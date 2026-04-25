बराही जंगल में जंगली सूअर का शिकार करने वाले 5 फरार आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में दो को लगी गोली

शुक्रवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि घटना से जुड़े आरोपी सेल्हा मजार के पास जंगल में छिपे हैं। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, लेकिन खुद को घिरता देख आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अमरजीत सिंह (32) और हरपाल उर्फ जसपाल उर्फ पालू (24) के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान भाग रहे दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में मुख्तियार सिंह (30) और बलजीत सिंह (20) शामिल हैं। इनके पास से एक तमंचा, दो कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। घायल आरोपियों को इलाज के लिए सीएचसी माधोटांडा भेजा गया।