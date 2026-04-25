यूपी के इस जिले में सड़क किनारे मिली युवती की लाश, गला दबाकर हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में युवती के गले पर चोट और दबाव के निशान पाए गए हैं, जिससे गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि युवती की हत्या कहीं और की गई और उसके बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया गया। पुलिस को शव के पास से एक दूसरी महिला की चप्पल भी बरामद हुई है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि इस वारदात में किसी अन्य महिला की भी भूमिका हो सकती है, जो जल्दबाजी में अपनी चप्पल वहीं छोड़ गई।