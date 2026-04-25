यूपी में महिलाओं की सुरक्षा फेल, सपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर बोला हमला, बोले- अब जनता ही बदलेगी सत्ता

पाल ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर पंचायत चुनाव न कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव न होने से लोकतंत्र कमजोर होगा और गांवों का विकास ठप पड़ जाएगा। इसे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या बताया। श्यामलाल पाल ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ेगी। उन्होंने बढ़ती महंगाई, विश्वविद्यालयों की फीस, बंद होते प्राथमिक विद्यालय और किसानों की समस्याओं को भी सरकार की विफलता बताया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भी भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी और सपा को मजबूत जनसमर्थन मिलेगा।