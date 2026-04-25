रामगंगा नगर में साइंस पार्क का शंखनाद, BDA उपाध्यक्ष ने किया भूमि पूजन, बोले- क्वालिटी और टाइमलाइन से समझौता नहीं

साइंस पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि शहर के भविष्य की नई प्रयोगशाला बनने जा रहा है। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन का कहना है कि यह परियोजना छात्रों, युवाओं और शोध में रुचि रखने वालों के लिए बड़ा केंद्र बनेगी। यहां विज्ञान को किताबों से निकालकर जमीन पर उतारा जाएगा, जिससे नई पीढ़ी को सीखने का आधुनिक प्लेटफॉर्म मिलेगा। भूमि पूजन के बाद उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने मौके पर ही ठेकेदारों और अभियंताओं की क्लास ले ली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि निर्माण कार्य तय समयसीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा होना चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही पर सीधे कार्रवाई होगी। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए।