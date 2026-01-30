Antibiotic Resistance: सावधान! क्या आपकी दवा ही बन रही है आपकी दुश्मन? भारत पर मंडरा रहा है सुपरबग का साया!

एम्स दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. हितेंदर गौतम के अनुसार बिना एएमआर के बढने की सबसे बड़ी वजह एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग है। डॉक्टर्स इसका कम ही पता लगा पाते हैं संक्रमण का कारक कौन सा पैथोजिन है। इसमें सबसे जानलेवा प्रभाव सेप्सिस का होता है। अगर इसका जल्द पता नहीं चले तो यह आर्गन फेल होने या मृत्यु का खतरा रहता है। इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के साइट स्पेसिफिक बायोमार्कर पहचान में लगी है। जिसके कारण सेप्सिस बढ़ सकता है। इसका अगर जल्द पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक की जरूरत है।