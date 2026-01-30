30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Antibiotic Resistance: सावधान! क्या आपकी दवा ही बन रही है आपकी दुश्मन? भारत पर मंडरा रहा है सुपरबग का साया!

Antibiotic Resistance: एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से बढ़ रहा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। AIIMS दिल्ली कर रहा है सुपरबग से लड़ने की अगुवाई, जानिए पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 30, 2026

Antibiotic Resistance

Antibiotic Resistance (photo- gemini ai)

Antibiotic Resistance: एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग के कारण बैक्टीरिया रजिस्टेंस की समस्या अब दुनियाभर में एक बड़ा खतरा बन उभरी है। विशेष रूप से भारत में जहां इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसे खतरे के तौर पर चिन्हित किया था। इन एंटीमाइक्रोबियल रजिस्टेंस से पैदा हुए सुपरबग से लडऩे के लिए एम्स दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर कमान संभाली है। एम्स दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ.बिमल दास के अनुसार संस्थान में संक्रामक रोगों से संबंधित रिसर्च एवं डायग्रोस्टिक लैब सेंटर इसकी अगुवाई कर रहा है।

नोडल सेंटर के रूप में यह एंटीमाइक्रोबियल रजिस्टेंस सर्विलांस नेटवर्क से भी समन्वय बना रहा है। इसके जरिए हमारा लक्ष्य जल्द संक्रमण की पहचान, उस पर केन्द्रित उपचार और अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण पर काम करना है। इसके लिए संस्थान में करीब 15 शोध परियोजनाओं पर काम चल रहा है। जिससे रजिस्टेंस के पैटर्न को समझा जा सके। उसका डायग्रोसिस बेहतर हो और एंटीबायोटिक दवाओं के तार्किक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता

भारत एंटीबायोटिक दवाओं का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है। एंटीबाायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री बेहद सामान्य बात है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 में एंटीमाइक्रोबियल रजिस्टेंस के कारण करीब 2.97 लाख मौतें हुईं। वहीं दुनिया भर में 2050 तक इससे 1 करोड़ लोगों की मौत होने की संभावना है।

क्या है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) तब होता है, जब बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। एम्स के डॉक्टरों के अनुसार अब ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें कभी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, फिर भी उन पर आम एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं हो रहा है।

रजिस्टेंस का जल्द पता लगाने पर जोर

एम्स दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. हितेंदर गौतम के अनुसार बिना एएमआर के बढने की सबसे बड़ी वजह एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग है। डॉक्टर्स इसका कम ही पता लगा पाते हैं संक्रमण का कारक कौन सा पैथोजिन है। इसमें सबसे जानलेवा प्रभाव सेप्सिस का होता है। अगर इसका जल्द पता नहीं चले तो यह आर्गन फेल होने या मृत्यु का खतरा रहता है। इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के साइट स्पेसिफिक बायोमार्कर पहचान में लगी है। जिसके कारण सेप्सिस बढ़ सकता है। इसका अगर जल्द पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक की जरूरत है।

ये भी पढ़ें

Harmful Bacteria In Kitchen Sponges: टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा है आपका किचन स्पंज, सावधान रहें
लाइफस्टाइल
Kitchen sponge bacteria, kitchen sponge side effects,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Jan 2026 04:05 pm

Published on:

30 Jan 2026 04:04 pm

Hindi News / Health / Antibiotic Resistance: सावधान! क्या आपकी दवा ही बन रही है आपकी दुश्मन? भारत पर मंडरा रहा है सुपरबग का साया!
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Menstrual Hygiene: जानलेवा हो सकती है ये लापरवाही! सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों जरूरी है पीरियड्स में सही पैड और साफ टॉयलेट

Menstrual Hygiene
स्वास्थ्य

Human Lifespan Research: अब इंसान जिएगा 150 साल? एंटी-एजिंग टेक्नोलॉजी से बदल सकता है भविष्य

Human Lifespan Research
स्वास्थ्य

Monkey Fever: निपाह के बाद अब मंकी फीवर का कहर! ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें

Monkey Fever
स्वास्थ्य

तितली का निशान या मौत की दस्तक? क्यों महिलाओं को शिकार बना रही है Lupus बीमारी!

Lupus Disease
स्वास्थ्य

Vitamin D: कहीं आपका शरीर भी तो नहीं हो रहा है बॉडी क्रैश का शिकार! अभी जानें इस विटामिन का जादू

Vitamin D
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.