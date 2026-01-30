Cryptic Pregnancy: महिला को पता भी नहीं चला और हो गई डिलीवरी! बिना किसी संकेत के 9 महीने की प्रेग्नेंसी, जानिए कैसे होता है ऐसा

डॉक्टरों के मुताबिक बिना जानकारी के प्रेग्नेंसी रहना मां और बच्चे, दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में महिला प्रेग्नेंसी के दौरान जरूरी पोषण नहीं ले पाती है। फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की कमी हो सकती है। नियमित जांच (ANC चेकअप) नहीं हो पाती और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या एनीमिया जैसी समस्याएं समय पर पकड़ में नहीं आतीं है। अच्छी बात यह रही कि इस केस में समय पर मेडिकल टीम पहुंच गई और मां-बच्चा दोनों सुरक्षित रहे।