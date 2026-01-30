30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cryptic Pregnancy: महिला को पता भी नहीं चला और हो गई डिलीवरी! बिना किसी संकेत के 9 महीने की प्रेग्नेंसी, जानिए कैसे होता है ऐसा

Cryptic Pregnancy: महिला को पता ही नहीं था कि वह गर्भवती है और ऑफिस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। बिना लक्षण वाली प्रेग्नेंसी कितनी खतरनाक है? जानिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 30, 2026

Cryptic Pregnancy

Cryptic Pregnancy (photo- gemini ai)

Cryptic Pregnancy: अमेरिका के आयोवा राज्य में FedEx में काम करने वाली महिला अमेथिस्ट ब्लमबर्ग की कहानी सिर्फ एक हैरान करने वाली खबर नहीं है, बल्कि महिलाओं की सेहत से जुड़ा एक अहम मुद्दा भी उठाती है। जिस महिला को खुद पता ही नहीं था कि वह गर्भवती है, उसने अचानक अपने कार्यस्थल पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। मेडिकल भाषा में इसे क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी कहा जाता है।

क्या होती है क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी?

क्रिप्टिक प्रेग्नेंसी वह स्थिति होती है, जिसमें महिला को पूरे गर्भकाल में प्रेग्नेंसी के सामान्य लक्षण महसूस ही नहीं होते। जैसे

  • पेट का न बढ़ना
  • वजन न बढ़ना या कम होना
  • उलटी, थकान या हार्मोनल बदलाव न होना
  • पीरियड्स का पूरी तरह बंद न होना

अमेथिस्ट ने बताया कि पहली प्रेग्नेंसी में उन्हें सारे सामान्य लक्षण थे, लेकिन दूसरी बार उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यह स्थिति दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं।

सेहत के लिए क्यों है यह खतरनाक?

डॉक्टरों के मुताबिक बिना जानकारी के प्रेग्नेंसी रहना मां और बच्चे, दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में महिला प्रेग्नेंसी के दौरान जरूरी पोषण नहीं ले पाती है। फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की कमी हो सकती है। नियमित जांच (ANC चेकअप) नहीं हो पाती और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या एनीमिया जैसी समस्याएं समय पर पकड़ में नहीं आतीं है। अच्छी बात यह रही कि इस केस में समय पर मेडिकल टीम पहुंच गई और मां-बच्चा दोनों सुरक्षित रहे।

अचानक लेबर पेन क्यों हुआ?

अमेथिस्ट को सिर्फ तभी एहसास हुआ जब उन्हें तेज पीठ दर्द हुआ और बच्चे की हलचल महसूस हुई। इसे बैक लेबर कहा जाता है, जिसमें दर्द पेट की बजाय पीठ में ज्यादा होता है। कई बार महिलाएं इसे सामान्य दर्द या गैस समझकर नजरअंदाज कर देती हैं।

क्या हर महिला को सतर्क रहना चाहिए?

हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर पीरियड्स अनियमित हों, वजन अचानक घट-बढ़ रहा हो, पेट में अजीब हलचल महसूस हो, बार-बार थकान या पीठ दर्द हो तो प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने में हिचक नहीं होनी चाहिए, भले ही संभावना कम लगे।

ये भी पढ़ें

Diabetes During Pregnancy: 6 गर्भवती में से एक प्रभावित, जानिए WHO की प्रेग्नेंसी डायबिटीज गाइडलाइन क्या कहती है
स्वास्थ्य
Pregnancy Diabetes Symptoms, Gestational Diabetes Treatment, गर्भवती महिलाओं की सेहत, Pregnancy Nutrition Diabetes, Sugar Level in Pregnancy,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 06:04 pm

Hindi News / Health / Cryptic Pregnancy: महिला को पता भी नहीं चला और हो गई डिलीवरी! बिना किसी संकेत के 9 महीने की प्रेग्नेंसी, जानिए कैसे होता है ऐसा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Brain Health: युवाओं को जकड़ रहा मानसिक विकार, 60% मामले 35 वर्ष से कम उम्र में

Brain Health
स्वास्थ्य

Menstrual Hygiene: जानलेवा हो सकती है ये लापरवाही! सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों जरूरी है पीरियड्स में सही पैड और साफ टॉयलेट

Menstrual Hygiene
स्वास्थ्य

Antibiotic Resistance: सावधान! क्या आपकी दवा ही बन रही है आपकी दुश्मन? भारत पर मंडरा रहा है सुपरबग का साया!

Antibiotic Resistance
स्वास्थ्य

Human Lifespan Research: अब इंसान जिएगा 150 साल? एंटी-एजिंग टेक्नोलॉजी से बदल सकता है भविष्य

Human Lifespan Research
स्वास्थ्य

Monkey Fever: निपाह के बाद अब मंकी फीवर का कहर! ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से मिलें

Monkey Fever
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.