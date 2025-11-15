Diabetes During Pregnancy: 6 गर्भवती में से एक प्रभावित, जानिए WHO की प्रेग्नेंसी डायबिटीज गाइडलाइन क्या कहती है

Diabetes During Pregnancy: गर्भावस्था में डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और हर छह में से एक महिला इस समस्या से गुजर रही है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए, वर्ल्ड डायबिटीज डे पर WHO ने पहली बार गर्भकालीन डायबिटीज के लिए अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन जारी की। इन सिफारिशों का मकसद शुगर लेवल को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करना, जटिलताओं को रोकना और माँ व बच्चे दोनों की सेहत को सुरक्षित रखना है। नई गाइडलाइन में जांच से लेकर खान-पान, दवाइयों और जरूरी देखभाल तक सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिससे गर्भवती महिलाएं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बेहतर स्वास्थ्य बनाए रख सकें।