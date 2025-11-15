Diabetes During Pregnancy: 6 गर्भवती में से एक प्रभावित, जानिए WHO की प्रेग्नेंसी डायबिटीज गाइडलाइन क्या कहती है

WHO Diabetes Recommendations|फोटो सोर्स –Patrika.com
Diabetes During Pregnancy: गर्भावस्था में डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और हर छह में से एक महिला इस समस्या से गुजर रही है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए, वर्ल्ड डायबिटीज डे पर WHO ने पहली बार गर्भकालीन डायबिटीज के लिए अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन जारी की। इन सिफारिशों का मकसद शुगर लेवल को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करना, जटिलताओं को रोकना और माँ व बच्चे दोनों की सेहत को सुरक्षित रखना है। नई गाइडलाइन में जांच से लेकर खान-पान, दवाइयों और जरूरी देखभाल तक सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया गया है, जिससे गर्भवती महिलाएं पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बेहतर स्वास्थ्य बनाए रख सकें।
इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए WHO ने पहली बार “प्रेगनेंसी डायबिटीज” के लिए अलग और स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। WHO प्रमुख डॉ. टेड्रोस के अनुसार, “ये गाइडलाइन महिलाओं की वास्तविक स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं ताकि हर देश में हर महिला को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिल सके।”
आज डायबिटीज 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। यह दिल की बीमारी, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी कमजोर होना और पैरों की जटिलताओं जैसी समस्याओं की मुख्य वजह है। सबसे ज्यादा असर कम और मध्यम आय वाले देशों में देखा जा रहा है, जहां अभी भी दवाओं और इलाज की सुविधाएं सीमित हैं।
