World Diabetes Day 2025: डायबिटीज कंट्रोल के लिए रामवेद बाबा के खास योगासन, ब्लड शुगर रहेगा काबू

World Diabetes Day 2025: हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए दवाओं और डाइट के साथ-साथ रोजाना योग करना भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। योग न सिर्फ ब्लड शुगर को संतुलित करता है, बल्कि शरीर की ऊर्जा, पाचन और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाता है। World Diabetes Day 2025 के मौके पर रामवेद बाबा के बताए कुछ आसान और असरदार योगासन अपनाएं, जिससे आपका ब्लड शुगर काबू में रह सके।