Frequent Urination Reasons: बार-बार पेशाब आना बना परेशानी? हो सकता है डायबिटीज या किडनी स्ट्रेस का इशारा

Frequent Urination Reasons: आज की लाइफस्टाइल और खाने-पीनें की आदतें काफी बदल गई हैं, जिसकी वजह से हम आए दिन कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कई बार छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने से बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे कि रात में बार-बार पेशाब जाना या बार-बार नींद खुल जाना ये बातें अक्सर सामान्य लगती हैं, लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। रात में बार-बार पेशाब जाना शरीर के अंदरूनी असंतुलन का संकेत हो सकता है, जैसे किडनी से जुड़ी समस्या, डायबिटीज या अन्य बीमारियाँ। अगर आपको भी रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या हो रही है, तो इसके कारण जानना जरूरी है।
रात में बार-बार पेशाब आना डायबिटीज का संकेत हो सकता है। जब खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे पेशाब की मात्रा और बारंबारता दोनों बढ़ जाती हैं।
किडनी से जुड़ी समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं। जब किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है या उसमें इन्फेक्शन होता है, तो वह पानी को सही से फ़िल्टर नहीं कर पाती, जिससे बार-बार पेशाब आने की दिक्कत होती है।
यह महिलाओं में अधिक आम समस्या है। इसमें पेशाब बार-बार आने के साथ जलन या दर्द भी महसूस हो सकता है।
कुछ लोगों का मूत्राशय (ब्लैडर) अत्यधिक संवेदनशील होता है, जिससे थोड़ी-सी मात्रा में भी पेशाब भरने पर सिग्नल भेज देता है और व्यक्ति को बार-बार पेशाब की जरूरत महसूस होती है।
कुछ दवाइयां, खासकर डायरेटिक्स, शरीर से अतिरिक्त पानी निकालती हैं, जिससे बार-बार पेशाब की आवश्यकता महसूस होती है।
