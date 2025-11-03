Frequent Urination Reasons: बार-बार पेशाब आना बना परेशानी? हो सकता है डायबिटीज या किडनी स्ट्रेस का इशारा

Frequent Urination Reasons: आज की लाइफस्टाइल और खाने-पीनें की आदतें काफी बदल गई हैं, जिसकी वजह से हम आए दिन कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कई बार छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने से बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे कि रात में बार-बार पेशाब जाना या बार-बार नींद खुल जाना ये बातें अक्सर सामान्य लगती हैं, लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। रात में बार-बार पेशाब जाना शरीर के अंदरूनी असंतुलन का संकेत हो सकता है, जैसे किडनी से जुड़ी समस्या, डायबिटीज या अन्य बीमारियाँ। अगर आपको भी रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या हो रही है, तो इसके कारण जानना जरूरी है।