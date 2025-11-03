Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Frequent Urination Reasons: बार-बार पेशाब आना बना परेशानी? हो सकता है डायबिटीज या किडनी स्ट्रेस का इशारा

Frequent Urination Reasons: रात में बार-बार पेशाब जाना या बार-बार नींद खुल जाना ये बातें अक्सर सामान्य लगती हैं, लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 03, 2025

Night urination reasons, Diabetes and frequent urination, Kidney stress symptoms,

Why frequent urination happens| फोटो सोर्स - Freepik

Frequent Urination Reasons: आज की लाइफस्टाइल और खाने-पीनें की आदतें काफी बदल गई हैं, जिसकी वजह से हम आए दिन कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कई बार छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने से बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे कि रात में बार-बार पेशाब जाना या बार-बार नींद खुल जाना ये बातें अक्सर सामान्य लगती हैं, लेकिन इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। रात में बार-बार पेशाब जाना शरीर के अंदरूनी असंतुलन का संकेत हो सकता है, जैसे किडनी से जुड़ी समस्या, डायबिटीज या अन्य बीमारियाँ। अगर आपको भी रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या हो रही है, तो इसके कारण जानना जरूरी है।

बार-बार पेशाब आने के कारण

 डायबिटीज

रात में बार-बार पेशाब आना डायबिटीज का संकेत हो सकता है। जब खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे पेशाब की मात्रा और बारंबारता दोनों बढ़ जाती हैं।

 किडनी स्ट्रेस या इन्फेक्शन

किडनी से जुड़ी समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं। जब किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है या उसमें इन्फेक्शन होता है, तो वह पानी को सही से फ़िल्टर नहीं कर पाती, जिससे बार-बार पेशाब आने की दिक्कत होती है।

यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन (UTI)

यह महिलाओं में अधिक आम समस्या है। इसमें पेशाब बार-बार आने के साथ जलन या दर्द भी महसूस हो सकता है।

 ब्लैडर ओवरएक्शन

कुछ लोगों का मूत्राशय (ब्लैडर) अत्यधिक संवेदनशील होता है, जिससे थोड़ी-सी मात्रा में भी पेशाब भरने पर सिग्नल भेज देता है और व्यक्ति को बार-बार पेशाब की जरूरत महसूस होती है।

दवाइयां

कुछ दवाइयां, खासकर डायरेटिक्स, शरीर से अतिरिक्त पानी निकालती हैं, जिससे बार-बार पेशाब की आवश्यकता महसूस होती है।

लक्षण

  • लगातार प्यास लगना।
  • रात में नींद का बार-बार टूटना।
  • पेशाब में जलन या दर्द।
  • थकान या चक्कर आना।
  • पेशाब का रंग बहुत हल्का या बहुत गहरा होना।

लाइफस्टाइल में अपनाएं ये छोटे बदलाव

  • सोने से 2 घंटे पहले पानी न पिएं।
  • चीनी और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें।
  • रोज़ाना हल्का व्यायाम करें।
  • कैफीन और कोल्ड ड्रिंक का सेवन सीमित करें।
  • पेशाब रोकने की आदत न डालें ।

ये भी पढ़ें

Urine Color and Kidney Health: इस कलर का यूरिन मतबल किडनी फेल! यूरिन के ये 5 रंगों से समझें किडनी का हाल
स्वास्थ्य
Daily Foods That Damage Kidney

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

03 Nov 2025 09:12 am

Hindi News / Lifestyle News / Frequent Urination Reasons: बार-बार पेशाब आना बना परेशानी? हो सकता है डायबिटीज या किडनी स्ट्रेस का इशारा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Clove Water Benefits: ब्लड शुगर से लेकर स्ट्रॉन्ग इम्युनिटी तक, लौंग के पानी से मिल सकते हैं ये कमाल के फायदे

khali pet laung ke fayde,can i drink cloves water on empty stomach,
लाइफस्टाइल

Garlic In Winter: सर्दी-जुकाम से लेकर इम्यूनिटी तक, लहसुन की कच्ची कलियां हैं हर मर्ज की दवा

benefits of garlic in winter, how to eat garlic for immunity,
लाइफस्टाइल

Pushkar Mela 2025: ऊंटों का मेला, संस्कृति का मेला…राजस्थान का दिल कहलाने वाला पुष्कर मेला 2025, इस बार क्या रहेगा स्पेशल?

पुष्कर मेला 2025, Pushkar Fair 2025, Pushkar Animal Fair,
लाइफस्टाइल

WWE स्टार Rinku Singh Rajput ने छोड़ी फेम की दुनिया, बने प्रेमानंद महाराज के शिष्य, जानिए करोड़ों कमाने वाले की जीवन कहानी

Rinku Singh,WWE,Premanand Ji Maharaj,Million Dollar Arm,
लाइफस्टाइल

Dandruff In Winter: बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ी? इन आसान और असरदार उपायों से पा सकते हैं साफ स्कैल्प

Dandruff Remedies, Dandruff Home Remedies, tips to avoid dandruff in winter,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.