Hello Doctor : पिंपल्स के गड्ढे, ठंड में त्वचा फटने, एलर्जी में सबसे बेस्ट इलाज… ऐसे 10 सवालों के जवाब डॉक्टर से जानें

Hello Doctor : यह सर्दियों का मौसम त्वचा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। पिंपल्स के गड्ढे, ठंड में फटती स्किन, अचानक होने वाली एलर्जी और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग घर पर किए जाने वाले उपायों से लेकर सही इलाज तक कई सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए त्वचा विशेषज्ञों से उन 10 सबसे जरूरी सवालों के वैज्ञानिक और आसान जवाब जुटाए हैं, ताकि आप अपनी स्किन को इस मौसम में भी हेल्दी, सॉफ्ट और ग्लोइंग रख सकें।