स्वास्थ्य

Hello Doctor : पिंपल्स के गड्ढे, ठंड में त्वचा फटने, एलर्जी में सबसे बेस्ट इलाज… ऐसे 10 सवालों के जवाब डॉक्टर से जानें

Hello Doctor : सर्दियों में पिंपल्स के गड्ढे, स्किन फटना और एलर्जी क्यों बढ़ती है? जानें डॉक्टर से 10 महत्वपूर्ण सवालों के आसान और भरोसेमंद जवाब।

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 29, 2025

Hello Doctor

Hello Doctor (photo- patrika)

Hello Doctor : यह सर्दियों का मौसम त्वचा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता। पिंपल्स के गड्ढे, ठंड में फटती स्किन, अचानक होने वाली एलर्जी और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग घर पर किए जाने वाले उपायों से लेकर सही इलाज तक कई सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए त्वचा विशेषज्ञों से उन 10 सबसे जरूरी सवालों के वैज्ञानिक और आसान जवाब जुटाए हैं, ताकि आप अपनी स्किन को इस मौसम में भी हेल्दी, सॉफ्ट और ग्लोइंग रख सकें।

एक्सपर्ट के साथ पत्रिका की बातचीत नीचे वीडियो में देखें

डॉ. संकल्प शास्त्री एक वरिष्ठ जनरल फिजिशियन और प्रसूति विशेषज्ञ हैं। वे सूरत अस्पताल, जयपुर में मेडिसिन विभाग के प्रमुख रह चुके हैं और डब्ल्यूएचसी ए.जे हॉस्पिटल, में इमरजेंसी मेडिसिन एवं ऑब्सटेट्रिक्स क्रिटिकल केयर यूनिट के प्रमुख भी रहे हैं। यह फोर्टिस एस्कॉट्र्स हॉस्पिटल, जयपुर में क्रिटिकल केयर विभाग से जुड़े रहे हैं और एसीएलएस, बीएलएस प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। आपने एसडीएमएच, जयपुर में वरिष्ठ निवासी के रूप में भी सेवाएं दी हैं। यह एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वक्ता भी हैं।

  1. मेरी बेटी 8 वर्ष की है और उसके हाथों पर लाल चकत्ते और खुजली होती है, क्या ये एलर्जी है?- गुडिय़ा
  2. मेरा बेटा 7 वर्ष है और उसके गाल पर सफेद दाग बन गए हैं, क्या यह कोई बीमारी है?- सोनू
  3. मेरे बेटे की उम्र 10 वर्ष है और उसके गर्मी में मेरी पीठ पर छोटे-छोटे फोड़े निकल आते हैं, ये क्यों होते हैं?- पप्पू
  4. मेरे चेहरे और पीठ पर बार-बार पिंपल्स निकलते हैं, जिनसे गड्ढे जैसे दाग पड़ जाते हैं। ये क्यों हो रहे हैं और इनसे स्थायी राहत कैसे मिले?- आरव
  5. धूप में जाते ही मेरी त्वचा पर लाल चकत्ते और जलन होने लगती है। क्या ये किसी एलर्जी का असर है या त्वचा की संवेदनशीलता का?- सान्या
  6. मेरे सिर की त्वचा और दाढ़ी के पास सफेद परतें बनती हैं और खुजली होती है। इसका कारण क्या हो सकता है?- नवीन
  7. मेरे हाथों की उंगलियों पर बार-बार फफोले बनते हैं, सूख जाते हैं और त्वचा फटने लगती है। ये क्यों होता है?- पूजा
  8. मेरे चेहरे पर भूरे धब्बे और निशान बढ़ते जा रहे हैं, खासकर धूप में जाने के बाद। इसका इलाज क्या हो सकता है?- हर्ष
  9. मेरे नाखूनों के पास की त्वचा उतरती है और नाखूनों पर सफेद निशान बन जाते हैं। ये किस वजह से होता है?- कविता
  10. मेरी कोहनियों और घुटनों पर मोटे, सूखे और पपड़ीदार धब्बे बनते हैं, जिनमें कभी-कभी खुजली भी होती है। इसका कारण क्या हो सकता है?- स्मृति
  11. मेरे होंठ और आंखों के आसपास अचानक सूजन हो जाती है और फिर कुछ घंटों में उतर जाती है। इसका क्या कारण है?- रोहित
  12. मेरे सिर के बाल झड़कर गोल-गोल पैच बन रहे हैं। क्या ये बाल दोबारा उग सकते हैं?- अर्जुन

