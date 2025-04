Foods To Avoid Kidney Disease: गर्मी में अगर किडनी से जुड़ी बीमारी है तो इन 6 चीजों से बनाएं दूरी, वरना बढ़ सकती है परेशानी

ऐसे में कुछ चीजें खाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी बीमारी को और बढ़ा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खानपान को लेकर सतर्क रहें और कुछ खास चीजों से दूरी बनाएं ताकि गर्मी का मौसम बिना किसी परेशानी के निकल जाए। (Foods to avoid in summer for kidney patients)

1. ऑरेंज या ऑरेंज जूस is orange bad for kidney patients ऑरेंज यानी संतरा भले ही विटामिन C से भरपूर होता है, लेकिन अगर आपकी किडनी (Kidney Disease) कमजोर है तो इसका सेवन नुकसानदेह हो सकता है। संतरे में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है। खराब किडनी वाले लोगों के लिए ज्यादा पोटैशियम शरीर से बाहर निकालना मुश्किल होता है। इससे हार्ट बीट अनियमित हो सकती है और थकान, कमजोरी जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। संतरे का जूस भी किडनी के लिए ठीक नहीं होता क्योंकि इसमें शुगर भी ज्यादा होती है।

2. ड्राई फ्रूट्स गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स खाना वैसे भी कम कर देना चाहिए। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो इन्हें बिल्कुल सीमित करें या डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं खाएं। बादाम, काजू और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स में फॉस्फोरस और पोटैशियम की मात्रा काफी अधिक होती है। ये दोनों मिनरल्स अगर शरीर में अधिक मात्रा में जमा हो जाएं तो किडनी पर असर डाल सकते हैं और ब्लड प्रेशर भी बिगड़ सकता है।

3. कीवी कीवी को हेल्दी फ्रूट माना जाता है, लेकिन किडनी मरीजों के लिए यह खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इसमें पोटैशियम और ऑक्सालेट की मात्रा अधिक होती है। यह दोनों चीजें किडनी की कार्यक्षमता को धीमा कर सकती हैं और स्टोन बनने की आशंका भी बढ़ सकती है। खासकर गर्मियों में जब शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो कीवी का सेवन किडनी को और परेशान कर सकता है।

5. ठंडे पेय (कोल्ड ड्रिंक्स या फ्लेवर्ड ड्रिंक्स) गर्मी में कई लोग खुद को ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स या फ्लेवर्ड ड्रिंक्स पीते हैं। लेकिन इनमें शुगर और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये ड्रिंक्स शरीर को डिहाइड्रेट भी करते हैं और किडनी को ठीक से काम करने नहीं देते। इसके अलावा इनमें कैफीन भी मौजूद होता है जो शरीर से पानी जल्दी बाहर निकाल देता है। जिससे किडनी पर और भार बढ़ जाता है।

6. केला केला एक ताकतवर फल माना जाता है, लेकिन इसमें भी पोटैशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी किडनी पहले से कमजोर है तो ज्यादा केला खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ सकता है और शरीर में थकावट, कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।