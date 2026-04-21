Heart Attack Prevention: सिर्फ 11 मिनट की एक्स्ट्रा नींद बचा सकती है हार्ट अटैक से! रिसर्च में हुआ खुलासा

Heart Attack Prevention: यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की एक नई रिसर्च के अनुसार, थोड़ी एक्स्ट्रा नींद और मामूली वॉक भी आपके दिल की उम्र बढ़ा सकती है। ऑस्ट्रेलिया, चिली और ब्राजील के वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन के 53,000 लोगों पर 8 साल तक स्टडी करने के बाद ये नतीजे दिए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है? कैसे थोड़ी देर टहलने से हार्ट अटैक का खतरा 10% तक कम हो सकता है?