Nail Biting : नाखून चबाने की आदत पड़ सकती है भारी! उंगली काटने तक की आ सकती है नौबत, डॉक्टर से जानें क्या है Paronychia

Nail Biting Side Effects: आपने कई लोगों को देखा होगा कि वे अक्सर टहलते हुए, बैठे हुए या फिर तनाव की स्थिति में नाखून चबाते रहते हैं। अगर आप भी इन लोगों में से हैं तो जरा संभल जाइए! आपकी उंगली कट सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, ब्रिटेन के एक 28 साल के युवक, ल्यूक हैमन जिसको बचपन से नाखून चबाने की आदत थी। एक दिन नाखून चबाते वक्त उनकी उंगली में एक छोटा सा घाव हो गया। उन्होंने इसे मामूली समझा, लेकिन अगले ही दिन उनकी उंगली सूजकर नीली पड़ गई और पूरे हाथ में असहनीय दर्द होने लगा।