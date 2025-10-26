Early Signs of Cataracts: क्या आपकी आंखों में मोतियाबिंद बन रहा है? 5 प्रमुख संकेत

धुंधली या कोहरे जैसी दृष्टि: चीजें साफ दिखाई नहीं देतीं और नजर धुंधली लगती है।

रंगों की चमक कम लगना: रंग पहले जितने जीवंत या गहरे नहीं दिखते।

रोशनी से चकाचौंध: धूप, हेडलाइट्स या लैम्प की रोशनी ज्यादा तेज और चुभने वाली लगती है।

रात में देखने में परेशानी: रात में ड्राइव करना या कम रोशनी में चीजें पहचानना मुश्किल हो जाता है।

चश्मे का नंबर बार-बार बदलना: आपको बार-बार नए चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की जरूरत महसूस होती है।

कभी-कभी एक आंख में डबल विजन (दोहरा दिखाई देना) या चीज़ों की कई परछाइयां भी नजर आ सकती हैं।