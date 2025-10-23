Early Signs of High Cholesterol : आंखें में ये बदलाव बढ़ते कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है इशारा, जानिए कैसे पहचानें शुरुआती लक्षण!

अगर आपकी आंखों के रंगीन हिस्से (आईरिस) के चारों ओर हल्का सफेद या धुंधला घेरा बन गया है, तो यह कॉर्नियल आर्कस कहलाता है। उम्र बढ़ने के साथ यह सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह कम उम्र में दिखे, तो यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ओर इशारा करता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके खून की नसों में भी वसा जम रही है।