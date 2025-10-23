Patrika LogoSwitch to English

Early Signs of High Cholesterol : आंखें में ये बदलाव बढ़ते कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है इशारा, जानिए कैसे पहचानें शुरुआती लक्षण!

हाई कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट बीमारी कहा जाता है, लेकिन इसके शुरुआती संकेत आपकी आंखों और पलकों पर दिख सकते हैं। जानिए कैसे जैंथेलाज्मा , सफेद घेरे, सूजन और काले घेरे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की पहचान करें और समय रहते बचाव करें।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 23, 2025

Early Signs of High Cholesterol

Early Signs of High Cholesterol (photo- gemini ai)

Early Signs of High Cholesterol: हाई कोलेस्ट्रॉल को अक्सर साइलेंट बीमारी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते। लेकिन कई बार इसका असर हमारी आंखों और पलकों पर नजर आने लगता है। इन छोटे-छोटे बदलावों को अगर आप समय रहते पहचान लें, तो दिल से जुड़ी बड़ी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।

जैंथेलाज्मा (Xanthelasma): पलकों पर पीले दाने

अगर आपकी पलकों या आंखों के कोनों पर हल्के पीले रंग के छोटे-छोटे दाने दिख रहे हैं, तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। इन्हें जैंथेलाज्मा कहा जाता है। ये दाने शरीर में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल के कारण बनते हैं। भले ही ये दर्द नहीं करते, लेकिन यह आपके ब्लड लिपिड्स के असंतुलन की निशानी हैं। ऐसे में डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।

कॉर्नियल आर्कस (Corneal Arcus): आंखों में सफेद घेरा

अगर आपकी आंखों के रंगीन हिस्से (आईरिस) के चारों ओर हल्का सफेद या धुंधला घेरा बन गया है, तो यह कॉर्नियल आर्कस कहलाता है। उम्र बढ़ने के साथ यह सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर यह कम उम्र में दिखे, तो यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ओर इशारा करता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके खून की नसों में भी वसा जम रही है।

पलकों में सूजन या फुलाव (swelling of the eyelids)

लगातार सूजी हुई पलकों को नजरअंदाज न करें। हाई कोलेस्ट्रॉल से शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे आंखों के आस-पास सूजन आ जाती है। अगर नींद की कमी या एलर्जी के बिना भी पलकों में सूजन रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें।

काले घेरे और उभरी नसें (dark circles and bulging veins)

आंखों के नीचे काले घेरे या नसों का ज्यादा उभर आना भी खराब रक्त संचार और हाई कोलेस्ट्रॉल की ओर इशारा कर सकता है। जब खून की नसें लचीली नहीं रहतीं, तो ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे आंखों के नीचे का हिस्सा गहरा दिखने लगता है।

पलकों पर स्किन टैग या छोटे मस्से

आंखों के किनारों या पलकों पर छोटे, मुलायम मस्से या स्किन टैग्स दिखाई दें, तो यह भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। ये हानिकारक नहीं होते, लेकिन शरीर के अंदर लिपिड असंतुलन का बाहरी संकेत देते हैं।

पलकों की त्वचा में बदलाव

कई बार पलकों की त्वचा पहले से मोटी या सख्त महसूस होती है। यह भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शुरुआती निशानी हो सकती है।

Published on:

23 Oct 2025 09:14 am

Hindi News / Health / Early Signs of High Cholesterol : आंखें में ये बदलाव बढ़ते कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है इशारा, जानिए कैसे पहचानें शुरुआती लक्षण!

