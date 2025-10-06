Foods For Good Cholesterol: खून की नलियों में जमी गंदगी होगी साफ, ये 5 फूड्स बढ़ाएंगे गुड कोलेस्ट्रॉल

Foods For Good Cholesterol: जब भी कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, तो अक्सर हमारे दिमाग में दिल की बीमारियों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल? गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और इसकी सही मात्रा बनाए रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।