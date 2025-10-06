Foods For Good Cholesterol: खून की नलियों में जमी गंदगी होगी साफ, ये 5 फूड्स बढ़ाएंगे गुड कोलेस्ट्रॉल

Increase HDL cholesterol with food|फोटो सोर्स – Freepik
Foods For Good Cholesterol: जब भी कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, तो अक्सर हमारे दिमाग में दिल की बीमारियों की तस्वीर बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल? गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और इसकी सही मात्रा बनाए रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
जैतून का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स का एक अच्छा स्रोत है। ये हेल्दी फैट्स गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और दिल की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट का एक बेहतर विकल्प है।
फल और सब्जियां, खासकर एवोकाडो, अंगूर, सेब और पत्तेदार हरी सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होती हैं। एवोकाडो मोनोअनसैचुरेटेड फैट का एक अच्छा स्रोत है जो गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है।
फैटी फिश जैसे कि सालमन, मैकेरल और सार्डिन ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
ओट्स, जौ और ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज सॉल्युबल फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं। ओट्स में पाया जाने वाला बीटा-ग्लूकॉन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। फाइबर आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को धीमा कर देता है।
बादाम और अखरोट मोनोअनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये सभी पोषक तत्व गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अलसी के बीज और चिया सीड्स भी ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य