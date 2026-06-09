Normal Blood Pressure By Age: उम्र के हिसाब से BP कितना होने पर माना जाता है हाई, फिजिशियन से जानें किस लेवल पर शुरू होती है दवा?

कई लोग बीपी थोड़ा सा बढ़ते ही डर जाते हैं और खुद से दवा खाने की सोचने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बाबूलाल वर्मा के अनुसार अगर बीपी 130-139 / 80-89 के बीच है और यदि मरीज को शुगर या दिल की कोई पुरानी बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर तुरंत दवा शुरू नहीं करते। वे मरीज को 3 से 6 महीने का समय देते हैं और कहते हैं कि रोज सुबह टहलो, खाने में नमक कम करो, वजन घटाओ और योग करो।



अगर कई बार चेक करने के बाद भी बीपी 140/90 से नीचे नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर तुरंत रोज खाने वाली दवा शुरू कर देते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि आगे चलकर कभी हार्ट अटैक या पैरालिसिस (लकवा) का खतरा न हो। अगर बीपी अचानक 180/120 से ऊपर चला जाए, तो यह बहुत खतरनाक स्थिति है। ऐसे में बिना देर किए मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए।