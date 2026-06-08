Hidden Obesity: वजन सामान्य है, फिर भी हो सकता है छिपा मोटापा, एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन की रिसर्च

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, जो इंसान बाहर से देखने में दुबला-पतला या फिट लगता है, जरूरी नहीं कि वह अंदर से भी पूरी तरह तंदुरुस्त हो। हमारे शरीर में दो चीजें होती हैं, एक तो मांसपेशियां (मसल्स) और दूसरी चर्बी (फैट)। अब मान लीजिए किसी का वजन तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके शरीर में काम की मांसपेशियां कम हैं और फालतू चर्बी बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो इसी को छिपा हुआ मोटापा कहते हैं। यानी बाहर से सब ठीक, पर अंदर से इसका शिकार होना, इसमें चौकानें वाली बात ये है कि ऐसे लोगों की बीएमआई बिलकुल नार्मल होती है।