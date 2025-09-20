दिल की बीमारी अब उम्र नहीं देखती, युवा महिलाएं कैसे बन रही हैं Heart Attack का शिकार?

Heart Attack Rates Rise In Younger Women: पहले हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आमतौर पर उम्रदराज लोगों में ही देखी जाती थीं, लेकिन हाल की एक रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है जहां 40-50 साल की उम्र की महिलाओं में हार्ट अटैक के मामले देखने को मिलते हैं। वहीं, आजकल के युवा महिलाओं में भी यह समस्या देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आखिर क्यों युवा महिलाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं।