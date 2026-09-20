भारत-बांग्लादेश तनाव: रिश्तों में नरमी की कोशिश,सीमा व्यापार में 50% तक गिरावट

India Bangladesh Tension: भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश इस पर कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बांग्लादेश के तारिक रहमान नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े में भारत आ सकते हैं, हालांकि तारीख अभी तय नहीं है। इस बीच व्यापार के आंकड़े ने चिंता जताई है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ सामान सीमा और बंदरगाहों से जुड़े पाबंदियां रखी हैं, जिससे जमीन के रास्ते होने वाले तीर्थ में करीब 50 प्रतिशत की गिरावट आई है।