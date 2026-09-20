Delhi Crime : दिल्ली में 12वीं के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, गाली देने को लेकर हुआ विवाद; दोस्त ने बताई पूरी घटना

सुमित के दोस्त ने घटना के बारे में बताया कि दोनों साथ में चल रहे थे। इसी दौरान एक लड़के ने गाली दी। सुमित ने उससे पूछा कि वह गाली क्यों दे रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और फिर हाथापाई होने लगी। दोस्त के मुताबिक, इसी दौरान आरोपी युवक ने चाकू निकाल लिया और सुमित पर हमला कर दिया। उसने दावा किया कि पहले एक युवक ने सुमित को चाकू मारा और उसके बाद आरोपी के भाई ने भी उस पर हमला किया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वारदात से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।