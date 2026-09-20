3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, ओडिशा विधानसभा सेशन से पहले सुरक्षा कड़ी, DGP ने लिया तैयारियों का जायजा

ओडिशा विधानसभा सेशन के लिए सुरक्षा चाक-चौबंद (सोर्स- एक्स ANI स्क्रीनशॉट)
Odisha Assembly Session Latest Update: 22 सितंबर से शुरू होने वाले ओडिशा विधानसभा सेशन से पहले ओडिशा के DGP विनयतोष मिश्रा ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। न्यूज एजेंसी 'ANI' से बातचीत में उन्होंने कहा- ‘आने वाले सेशन के लिए, हमने तीन लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। पहली लेयर बाहरी घेरा है, जो असल में विधानसभा के बाहर के एरिया को कवर करता है। इस लेवल पर, हम ट्रैफिक नियम लागू कर रहे हैं और विधानसभा की ओर जाने वाले सभी रास्तों की चेकिंग कर रहे हैं। एंट्री पर रोक है, और सिर्फ वैलिड पास वालों को ही अंदर जाने दिया जाएगा।’
उन्होंने आगे कहा- ‘दूसरी लेयर विधानसभा बिल्डिंग के गेट से शुरू होती है, जहां तीनों गेट पर कड़ी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। इसके अलावा, घेरे के साथ अलग-अलग जगहों पर सिक्योरिटी वाले तैनात रहेंगे। क्विक रिएक्शन टीम (QRTs) भी अलग-अलग जगहों पर तैनात की गई हैं। विधानसभा बिल्डिंग के अंदर और आसपास दोनों जगह रूफटॉप डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। आस-पास की सभी बिल्डिंग में रूफटॉप डिप्लॉयमेंट हैं ताकि विधानसभा के अंदर और बाहर साफ विजिबिलिटी बनी रहे। किसी भी प्रॉब्लम की हालत में, हमारी रिजर्व फोर्स उसी हिसाब से जवाब दे पाएगी। विधानसभा परिसर के अंदर सिक्योरिटी फोर्स की लगभग 30 प्लाटून तैनात की गई हैं…’
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