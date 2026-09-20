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3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, ओडिशा विधानसभा सेशन से पहले सुरक्षा कड़ी, DGP ने लिया तैयारियों का जायजा

Odisha Assembly Session: 22 सितंबर से शुरू हो रहे ओडिशा विधानसभा सेशन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। DGP ने खुद तैयारी का जायजा लिया।
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भुवनेश्वर

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Saurabh Mall

Sep 20, 2026

Odisha Assembly Session

ओडिशा विधानसभा सेशन के लिए सुरक्षा चाक-चौबंद (सोर्स- एक्स ANI स्क्रीनशॉट)

Odisha Assembly Session Latest Update: 22 सितंबर से शुरू होने वाले ओडिशा विधानसभा सेशन से पहले ओडिशा के DGP विनयतोष मिश्रा ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। न्यूज एजेंसी 'ANI' से बातचीत में उन्होंने कहा- ‘आने वाले सेशन के लिए, हमने तीन लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। पहली लेयर बाहरी घेरा है, जो असल में विधानसभा के बाहर के एरिया को कवर करता है। इस लेवल पर, हम ट्रैफिक नियम लागू कर रहे हैं और विधानसभा की ओर जाने वाले सभी रास्तों की चेकिंग कर रहे हैं। एंट्री पर रोक है, और सिर्फ वैलिड पास वालों को ही अंदर जाने दिया जाएगा।’

तीनों गेट पर कड़ी सिक्योरिटी चेकिंग

उन्होंने आगे कहा- ‘दूसरी लेयर विधानसभा बिल्डिंग के गेट से शुरू होती है, जहां तीनों गेट पर कड़ी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। इसके अलावा, घेरे के साथ अलग-अलग जगहों पर सिक्योरिटी वाले तैनात रहेंगे। क्विक रिएक्शन टीम (QRTs) भी अलग-अलग जगहों पर तैनात की गई हैं। विधानसभा बिल्डिंग के अंदर और आसपास दोनों जगह रूफटॉप डिप्लॉयमेंट किए गए हैं। आस-पास की सभी बिल्डिंग में रूफटॉप डिप्लॉयमेंट हैं ताकि विधानसभा के अंदर और बाहर साफ विजिबिलिटी बनी रहे। किसी भी प्रॉब्लम की हालत में, हमारी रिजर्व फोर्स उसी हिसाब से जवाब दे पाएगी। विधानसभा परिसर के अंदर सिक्योरिटी फोर्स की लगभग 30 प्लाटून तैनात की गई हैं…’

अपडेट जारी है…

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Updated on:

20 Sept 2026 05:32 pm

Published on:

20 Sept 2026 05:32 pm

Hindi News / National News / 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, ओडिशा विधानसभा सेशन से पहले सुरक्षा कड़ी, DGP ने लिया तैयारियों का जायजा

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