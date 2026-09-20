Tata Trusts: टाटा ट्रस्ट्स का बड़ा दावा, टाटा ट्रस्ट्स ने एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति को बताया ‘अमान्य’

Tata Trusts Statement: टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर टाटा समूह में विवाद बढ़ता दिख रहा है। टाटा ट्रस्ट्स ने रविवार को जारी बयान में कहा कि 17 सितंबर 2026 को बोर्ड बैठक में चंद्रशेखरन को टाटा संस के चेयरमैन के रूप में दोबारा नियुक्त करने का प्रस्ताव वैध तरीके से पारित नहीं हुआ। ट्रस्ट्स ने दावा किया कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (AoA) के तहत प्रस्ताव के लिए टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नामित निदेशकों का जरूरी समर्थन नहीं मिला। टाटा ट्रस्ट्स के मुताबिक, टाटा संस में ट्रस्ट्स की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है और कंपनी के AoA में बोर्ड के फैसलों के लिए एक विशेष शर्त दी गई है। इसके तहत कोई फैसला तब तक नहीं लिया जा सकता, जब तक टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नामित निदेशकों में से कम से कम बहुमत उसका समर्थन न करे।