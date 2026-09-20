‘सत्ता हो या विपक्ष, किसी का अपमान ठीक नहीं’, ‘छात्रों की गूंज’ पर बाबा रामदेव ने कही बड़ी बात

Baba Ramdev on Rahul Gandhi: नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अथवा कोई भी विचारधारा, देश का संविधान और लोकतंत्र किसी का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि सभी को शालीनता और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। बाबा रामदेव ने कहा कि देश में अलग-अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दल से जुड़े होने के आधार पर अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।