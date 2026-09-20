PM की मां पर राहुल गांधी के बयान से भड़के बिहार BJP अध्यक्ष, बोले- अभद्रता की पराकाष्ठा

संजय सरावगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक और गरिमापूर्ण जिम्मेदारी वाला पद है। इस पद पर बैठे व्यक्ति से राजनीतिक संवाद में मर्यादा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का कथित व्यवहार इस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि इस मामले में जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को लेकर इस तरह की टिप्पणी और मंच पर कथित नकल करना देश की राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ है।