Odisha: उफनती नदी में शव लेकर उतरे ग्रामीण, रस्सी के सहारे पार किया तेज बहाव; VIDEO वायरल

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक देवशण्डगुड़ा गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला पाते खरा का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव से श्मशान घाट ले जाना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण बासुकी नदी का जलस्तर बढ़ गया था। नदी में तेज बहाव होने के बावजूद ग्रामीणों के पास शव को श्मशान घाट तक ले जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ग्रामीणों ने नदी के दोनों किनारों के बीच रस्सी बांधी और उसके सहारे पानी में उतरकर नदी पार की। इस दौरान कुछ लोग शव को कंधे पर लेकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। नदी पार करने के बाद शव को श्मशान घाट ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया।