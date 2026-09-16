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Odisha: उफनती नदी में शव लेकर उतरे ग्रामीण, रस्सी के सहारे पार किया तेज बहाव; VIDEO वायरल

Odisha Villagers Cross River: ओडिशा के कोरापुट में लगातार बारिश के बीच ग्रामीणों को बुजुर्ग महिला का शव अंतिम संस्कार के लिए उफनती बासुकी नदी पार कर ले जाना पड़ा। रस्सी के सहारे नदी पार करने का VIDEO सामने आया है।
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भुवनेश्वर

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Imran Ansari

Sep 16, 2026

Odisha Villagers Cross River

उफनती नदी में शव लेकर उतरे ग्रामीण, फोटो सोर्स- एक्स ( @otkhabar )

Odisha Viral Video: ओडिशा के कोरापुट जिले से सामने आया एक वीडियो बारिश के मौसम में ग्रामीण इलाकों की मुश्किलों को दिखाता है। नंदपुर ब्लॉक के देवशण्डगुड़ा गांव में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों और ग्रामीणों को तेज बहाव वाली बासुकी नदी पार करनी पड़ी। नदी पर पुल नहीं होने के चलते ग्रामीण शव को कंधे पर लेकर पानी में उतर गए और रस्सी के सहारे नदी पार की।

शव लेकर नदी में उतरे ग्रामीण

इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक देवशण्डगुड़ा गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला पाते खरा का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव से श्मशान घाट ले जाना था, लेकिन लगातार बारिश के कारण बासुकी नदी का जलस्तर बढ़ गया था। नदी में तेज बहाव होने के बावजूद ग्रामीणों के पास शव को श्मशान घाट तक ले जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ग्रामीणों ने नदी के दोनों किनारों के बीच रस्सी बांधी और उसके सहारे पानी में उतरकर नदी पार की। इस दौरान कुछ लोग शव को कंधे पर लेकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। नदी पार करने के बाद शव को श्मशान घाट ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया।

दो दिन में दूसरी बार आई ऐसी नौबत

ग्रामीणों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब बारिश के दौरान इस तरह की परेशानी सामने आई हो। पिछले दो दिनों के भीतर यह दूसरी घटना बताई जा रही है, जब देवशण्डगुड़ा गांव से किसी मृतक का शव अंतिम संस्कार के लिए बासुकी नदी पार कर ले जाना पड़ा। करीब दो दिन पहले भी गांव के एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों को इसी तरह नदी पार करके शव को श्मशान घाट तक पहुंचाना पड़ा था। लगातार दो घटनाओं के बाद बारिश के मौसम में गांव के लोगों के सामने आने वाली दिक्कत एक बार फिर सामने आई है।

लंबे समय से पुल की मांग

ग्रामीण लंबे समय से बासुकी नदी पर पुल बनाए जाने की मांग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि नदी पर पुल बनने से बारिश के दौरान आवागमन आसान हो जाएगा और लोगों को तेज बहाव के बीच नदी पार करने की मजबूरी नहीं होगी। फिलहाल, बारिश के साथ नदी का जलस्तर बढ़ने पर देवशण्डगुड़ा और आसपास के इलाकों में आवाजाही प्रभावित हो जाती है। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और बासुकी नदी पर पुल का निर्माण कराया जाए।

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Updated on:

16 Sept 2026 02:23 pm

Published on:

16 Sept 2026 02:23 pm

Hindi News / Odisha / Bhubaneswar / Odisha: उफनती नदी में शव लेकर उतरे ग्रामीण, रस्सी के सहारे पार किया तेज बहाव; VIDEO वायरल

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