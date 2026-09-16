दुर्गा पूजा में बदलेगा कोलकाता पुलिस वॉलंटियर्स का लुक, 20 हजार अस्थायी कर्मी पहनेंगे भगवा ड्रेस; 89 लाख का टेंडर जारी

दरअसल, अस्थायी वॉलंटियर्स के लिए दो तहर के केसरिया रंग के कपड़े बनाए जा रहे हैं। इनमें 12 हजार गहरे नारंगी और 8 हजार हल्के नारंगी रंग की ड्रेस शामिल है। कपड़ों के सामने की तरफ कोलकाता पुलिस का लोगो सफेद रंग में होगा। इसके अलावा सामने छोटे अक्षरों और पीछे बड़े अक्षरों में कोलकाता पुलिस वॉलंटियर लिखा होगा। इसके अलावा उनको नारंगी रंग की टोपी भी दी जाएगी।