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दुर्गा पूजा में बदलेगा कोलकाता पुलिस वॉलंटियर्स का लुक, 20 हजार अस्थायी कर्मी पहनेंगे भगवा ड्रेस; 89 लाख का टेंडर जारी

Kolkata Police Saffron Uniform: कोलकाता में इस साल दुर्गा पूजा के दौरान करीब 20 हजार अस्थायी पुलिस वॉलंटियर्स भगवा रंग की ड्रेस में तैनात किए जाएंगे। इनका काम भीड़ और ट्रैफिक संभालने, पैदल यात्रियों की मदद, मेडिकल इमरजेंसी और सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करना होगा।
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कोलकाता

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Ashib Khan

Sep 16, 2026

Kolkata police volunteer dress

दुर्गा पूजा के दौरान भगवा ड्रेस में नजर आएंगे अस्थायी वॉलंटियर्स (Photo-AI)

Kolkata Durga Puja 2026: इस साल दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता की सड़कों पर भीड़ को संभालने वाले पुलिस के ग्राउंड लेवल स्टाफ की ड्रेस का रंग बदलने वाला है। दशकों से चली आ रही सफेद-नीली ड्रेस की जगह इस बार भगवा ड्रेस में करीब 20 हजार अस्थायी वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे।

इसको लेकर कोलकाता पुलिस मुख्यालय ने 89 लाख रुपये का ट्रेंडर भी जारी कर दिया है। ये अस्थायी वॉलंटियर्स तृतीया से दशमी तक दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक और पैदल यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने में पुलिस की मदद करेंगे।

कैसी होगी भगवा ड्रेस? 

दरअसल, अस्थायी वॉलंटियर्स के लिए दो तहर के केसरिया रंग के कपड़े बनाए जा रहे हैं। इनमें 12 हजार गहरे नारंगी और 8 हजार हल्के नारंगी रंग की ड्रेस शामिल है। कपड़ों के सामने की तरफ कोलकाता पुलिस का लोगो सफेद रंग में होगा। इसके अलावा सामने छोटे अक्षरों और पीछे बड़े अक्षरों में कोलकाता पुलिस वॉलंटियर लिखा होगा। इसके अलावा उनको नारंगी रंग की टोपी भी दी जाएगी।

वहीं बता दें कि टेंडर की तकनीकी और वित्तीय प्रक्रिया के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके लिए 1.8 लाख रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) तय की गई है।

भीड़ में दूर से आसानी से पहचान में आएंगे वॉलंटियर्स

पुलिस अधिकारियों ने वॉलंटियर्स के लिए भगवा ड्रेस चुनने की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता की सड़कों और पूजा पंडालों के आसपास भारी भीड़ रहती है। ऐसे में पुलिसकर्मियों और वॉलंटियर्स की पहचान करना कई बार मुश्किल हो जाता है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, चमकीले नारंगी रंग की ड्रेस से पुलिस सहायता कर्मियों और वॉलंटियर्स को दूर से आसानी से पहचाना जा सकेगा। इससे आम लोगों, खोए हुए बच्चों और वाहन चालकों को जरूरत पड़ने पर मदद लेने में आसानी होगी।

मेट्रो गेट से लेकर प्रमुख चौराहों तक होगी तैनाती

दुर्गा पूजा के दौरान ये स्वयंसेवक शहर के प्रमुख चौराहों, मेट्रो गेट, व्यस्त क्रॉसिंग और भीड़ वाले इलाकों में तैनात रहेंगे। इस टीम में एनसीसी कैडेट, स्काउट्स, सिविल डिफेंस वर्कर्स, छात्र और स्थानीय एनजीओ से जुड़े सदस्य शामिल होंगे।

इनका मुख्य काम भीड़ को व्यवस्थित करना, पैदल चलने वाले लोगों की मदद करना और ट्रैफिक व्यवस्था में पुलिस की सहायता करना होगा।

क्या-क्या होगी जिम्मेदारी

पुलिस के मुताबिक, इन वॉलंटियर्स को सिर्फ भीड़ नियंत्रित करने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर वे लोगों को पानी उपलब्ध कराने, मेडिकल इमरजेंसी में तत्काल सहायता पहुंचाने और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोकने में भी मदद करेंगे।

दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस, निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड और इन वॉलंटियर्स की संयुक्त तैनाती से शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को संभालने की तैयारी की जा रही है।

एफएम रेडियो के जरिए भी मिलेंगे ट्रैफिक अपडेट

पुलिस के मुताबिक, पूजा के दौरान भीड़ की स्थिति और ट्रैफिक डायवर्जन से जुड़ी रियल-टाइम जानकारी एफएम रेडियो प्रसारण के साथ साझा की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को भीड़ की स्थिति और बदले हुए ट्रैफिक रूट के बारे में समय रहते जानकारी देना है।

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Updated on:

16 Sept 2026 11:04 am

Published on:

16 Sept 2026 11:04 am

Hindi News / National News / दुर्गा पूजा में बदलेगा कोलकाता पुलिस वॉलंटियर्स का लुक, 20 हजार अस्थायी कर्मी पहनेंगे भगवा ड्रेस; 89 लाख का टेंडर जारी

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