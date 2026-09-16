UGC Rows: जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी क्षत्रिय करणी सेना? दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी तुरंत लिस्ट करने से किया इनकार

Jantar Mantar Protest: दिल्ली में 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर क्षत्रिय करणी सेना और दिल्ली पुलिस के बीच मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। करणी सेना ने आरक्षण और UGC के दिशा-निर्देशों के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के पुलिस के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पहले याचिका दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा।