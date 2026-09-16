India US Tariff: रूस से तेल खरीदना पड़ेगा भारी? भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ की तलवार, अंतिम मतदान आज

India Russian Oil: रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत के सामने अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव का एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने उस विधेयक को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें रूस से तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। भारत का नाम संभावित प्रभावित देशों में सामने आने के बाद अब सबकी नजर बुधवार को होने वाले अंतिम मतदान पर टिक गई है।