JNU से पीएचडी, हाथ में AK-47 और अब कोबरा की कमान: जानिए कौन हैं ‘आयरन लेडी’ IPS संजुक्ता पराशर

आईपीएस बनने के बाद संजुक्ता पराशर का करियर जल्द ही असम के चुनौतीपूर्ण सुरक्षा इलाकों से जुड़ गया। वर्ष 2008 में माकुम में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर तैनाती के दौरान उन्होंने हिंसक झड़पों से निपटने में भूमिका निभाई। बाद में सोनितपुर की पुलिस अधीक्षक (SP) रहते हुए वह उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रहीं। इस दौरान उन्होंने खुद कई अभियानों का नेतृत्व किया और असम के उग्रवाद प्रभावित जंगलों में पुलिस बल के साथ अभियान चलाए।