ओडिशा: केंद्रपाड़ा के आश्रम स्कूल में 4 दिनों से फंसे थे 248 छात्र, बाढ़ के बीच ODRAF टीम ने सुरक्षित निकाला

शनिवार सुबह से ब्राह्मणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिसके कारण स्कूल की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब गई। हालात बिगड़ते देख प्रधानाध्यापक सौमेंद्र दास ने सभी बच्चों को स्कूल की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया, जहां उन्होंने कई दिनों तक सुरक्षित रहकर समय बिताया। स्कूल में करीब एक सप्ताह का राशन मौजूद था, इसलिए बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था तो हो सकी, लेकिन अन्य जरूरी सुविधाओं की भारी कमी रही। रेस्क्यू किए गए एक छात्र ने बताया कि चार दिनों तक दैनिक जरूरतों को पूरा करना बेहद मुश्किल था। पीने के पानी, शौचालय और नहाने जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। इसके अलावा, आसपास बाढ़ के पानी में जहरीले सांप भी तैरते दिखाई दे रहे थे, जिससे बच्चों में डर का माहौल बना रहा। वहीं, बच्चों के स्कूल में फंसे होने की खबर से उनके परिजन भी बेहद परेशान थे। पट्टामुंडई के रहने वाले संजय मन्ना ने बताया कि उनका 12 वर्षीय बेटा भी स्कूल में फंसा था और उसकी चिंता में वह पिछले दो दिनों से ठीक से सो नहीं पाए थे।