कोणार्क का झूलन महोत्सव: जहां राधा-कृष्ण की भक्ति से सजीव होती हैं भारतीय शास्त्रीय कलाएं

Konark Jhulan Mahotsav: श्रावण मास में राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम और भक्ति का उत्सव मनाने की परंपरा पूरे देश में है, लेकिन जब यही परंपरा शास्त्रीय नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक वैभव के साथ जुड़ती है तो उसका स्वरूप राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है। ओडिशा के कोणार्क नाट्य मंडप द्वारा आयोजित झूलन महोत्सव आज ऐसी ही पहचान बना चुका है। वर्षों से यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ-साथ देशभर के कलाकारों को अपनी साधना प्रदर्शित करने का प्रतिष्ठित मंच उपलब्ध करा रहा है।