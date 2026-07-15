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कोणार्क का झूलन महोत्सव: जहां राधा-कृष्ण की भक्ति से सजीव होती हैं भारतीय शास्त्रीय कलाएं

Konark Festival: ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क झूलन महोत्सव राधा-कृष्ण भक्ति, भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम है।
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भुवनेश्वर

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Jul 15, 2026

Konark Jhulan Mahotsav

कोणार्क का झूलन महोत्सव (Photo Patrika)

Konark Jhulan Mahotsav: श्रावण मास में राधा-कृष्ण के दिव्य प्रेम और भक्ति का उत्सव मनाने की परंपरा पूरे देश में है, लेकिन जब यही परंपरा शास्त्रीय नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक वैभव के साथ जुड़ती है तो उसका स्वरूप राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव बन जाता है। ओडिशा के कोणार्क नाट्य मंडप द्वारा आयोजित झूलन महोत्सव आज ऐसी ही पहचान बना चुका है। वर्षों से यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ-साथ देशभर के कलाकारों को अपनी साधना प्रदर्शित करने का प्रतिष्ठित मंच उपलब्ध करा रहा है।

भारतीय शास्त्रीय कलाओं के उत्सव के रूप में विकसित

कोणार्क नाट्य मंडप ने झूलन महोत्सव को केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे भारतीय शास्त्रीय कलाओं के उत्सव के रूप में विकसित किया है। राधा-कृष्ण के झूला उत्सव की पारंपरिक रस्मों के साथ ओडिशी, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और अन्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों की प्रस्तुतियां इसे विशिष्ट बनाती हैं। मंच पर भक्ति संगीत, गीत गोविंद की रचनाएं, कृष्ण लीला और रास की नृत्य-नाटिकाएं दर्शकों को आध्यात्मिक अनुभूति के साथ कलात्मक उत्कृष्टता का भी अनुभव कराती हैं।

युवा कलाकारों को भी समान अवसर

संस्था की विशेषता यह है कि वह परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाते हुए युवा कलाकारों को भी समान अवसर देती है। वरिष्ठ गुरुओं के मार्गदर्शन में उभरती प्रतिभाओं को मंच देकर कोणार्क नाट्य मंडप ने अनेक कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आयोजन में स्थानीय कलाकारों, विद्यार्थियों और सांस्कृतिक संस्थाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है, जिससे यह केवल मंचीय कार्यक्रम नहीं बल्कि सांस्कृतिक जनभागीदारी का उत्सव बन गया है।

पिछले आयोजनों ने बनाई राष्ट्रीय पहचान

पिछले कई वर्षों में झूलन महोत्सव में देश के प्रतिष्ठित ओडिशी गुरु, कथक नर्तक, शास्त्रीय गायक और वादकों ने अपनी यादगार प्रस्तुतियां दी हैं। विभिन्न वर्षों में आयोजित समारोहों में गीत गोविंद, अष्टपदी, रासलीला, वैष्णव पदावली और कृष्ण भक्ति पर आधारित नृत्य-नाटिकाएं विशेष आकर्षण रहीं। मंच पर ओडिशा के साथ-साथ उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। यही कारण है कि यह आयोजन अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक कैलेंडर के महत्वपूर्ण आयोजनों में गिना जाता है।

कोणार्क का ऐतिहासिक वातावरण

कला विशेषज्ञों का मानना है कि कोणार्क का ऐतिहासिक वातावरण, मंदिर स्थापत्य की पृष्ठभूमि और उच्च स्तरीय मंचीय प्रस्तुति कलाकारों के लिए अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। देश-विदेश से आने वाले दर्शकों की उपस्थिति कलाकारों को व्यापक पहचान दिलाती है। यही वजह है कि भारतीय शास्त्रीय कला जगत में झूलन महोत्सव में प्रस्तुति देना उपलब्धि माना जाता है।

कलाकारों के लिए क्यों खास है झूलन महोत्सव?

राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित मंच पर प्रस्तुति का अवसर।
वरिष्ठ गुरुओं और कला समीक्षकों की मौजूदगी।
ओडिशी के साथ कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी जैसी विधाओं का साझा मंच।
युवा कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान और नेटवर्किंग का अवसर।
देश-विदेश के दर्शकों और सांस्कृतिक संस्थानों तक पहुंच।
भारतीय शास्त्रीय परंपरा और समकालीन मंचीय प्रस्तुति का अनूठा संगम।

पिछले आयोजनों की पांच बड़ी उपलब्धियां

● राष्ट्रीय भागीदारी: देश के विभिन्न राज्यों से ख्यातिप्राप्त कलाकारों की नियमित सहभागिता।
● गुरु-शिष्य परंपरा: वरिष्ठ नृत्याचार्यों और युवा कलाकारों का साझा मंच।
● कृष्ण भक्ति पर केंद्रित प्रस्तुतियां: गीत गोविंद, अष्टपदी, रासलीला और वैष्णव साहित्य पर आधारित विशेष नृत्य-नाटिकाएं।
● पर्यटन को बढ़ावा: महोत्सव के दौरान बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों का आगमन, जिससे ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई।
● नई पीढ़ी से जुड़ाव: पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ आधुनिक प्रकाश, संगीत और मंचीय तकनीक के प्रयोग ने युवाओं को भी इस आयोजन से जोड़ा।

कला बिरादरी के लिए संदेश

कोणार्क नाट्य मंडप का झूलन महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय कलाओं की जीवंत विरासत है। यहां प्रस्तुति देना कलाकार के लिए सम्मान, सीखने का अवसर और राष्ट्रीय पहचान की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष देशभर के नृत्यांगनाओं, संगीतज्ञों और सांस्कृतिक संस्थानों की निगाहें इस आयोजन पर टिकी रहती हैं।

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Updated on:

15 Jul 2026 03:04 pm

Published on:

15 Jul 2026 03:03 pm

Hindi News / Odisha / Bhubaneswar / कोणार्क का झूलन महोत्सव: जहां राधा-कृष्ण की भक्ति से सजीव होती हैं भारतीय शास्त्रीय कलाएं

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