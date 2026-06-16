तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे लगी दुकान के उड़ाए परखच्चे, तीन की मौत और 3 घायल

इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोगों का घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतकों की पहचान जेरोम एक्का, संतोष बेहरा और लक्ष्मीधर टुडू के रूप में की है। जेरोम एक्का और संतोष बेहरा की मौत सोमवार रात ही हो गई थी, जबकि लक्ष्मीधर टुडू ने मंगलवार सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल तीन अन्य लोगों का इलाज भुवनेश्वर के अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी गई और लोगों ने इलाके में तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की मांग उठाई।