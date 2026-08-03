Odisha: मोबाइल लूटने निकले थे 4 नाबालिग, व्यापारी के पास नहीं मिला तो कर दी हत्या, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

जांच में पुलिस को पता चला कि चारों नाबालिग राजनंदन चौधरी का मोबाइल फोन छीनने के इरादे से उनके पीछे-पीछे गए थे। आरोपियों ने उन पर हमला किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि व्यापारी के पास मोबाइल फोन नहीं है तो उन्हें डर हुआ कि उनकी पहचान हो जाएगी। फिर पकड़े जाने से बचने के लिए कथित तौर पर चारों लड़कों ने व्यापारी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।