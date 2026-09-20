नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान की न्यायिक हिरासत पर बीजेपी की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

वहीं डूसू चुनाव में ABVP को मिली जीत पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस नतीजे से पूरा विपक्ष बेनकाब हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने तीन प्रमुख सीटों पर जीत हासिल की है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि देश के युवाओं और छात्रों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर, ऐसे विपक्षी दल हैं जिनका एकमात्र काम अपने राजनीतिक लाभ के लिए माहौल खराब करना है।

