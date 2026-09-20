Indore News: ‘दादी मैं खेलने जा रहा हूं…’, फिर लौटकर नहीं आया 8 साल का वंश

नया बसेरा इलाके में रहना 8 साल का वंश चौथी कक्षा का छात्र था। रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण वो सुबह दादी से खेलने जाने का कहकर घर से निकला था। इसके बाद वंश दोपहर तक घर वापस नहीं आया। वंश के वापस न लौटने पर परिजन उसे ढूंढने निकले तो पानी के गड्ढे के पास वंश के कपड़े नजर आए। आशंका होने पर गड्ढे के पानी में खोज करने पर वंश नजर आया। परिजनों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।