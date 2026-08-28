स्लीपर बस में गहरी नींद में सो रहे 4 यात्रियों की मौत, राजगढ़ में बड़ा हादसा

रक्षाबंधन पर हुए इस बस हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया है। सभी यात्री पर्व मनाने के लिए अपने अपने घर जा रहे थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। कइे यात्री और महिला व बच्चे बदहवास से हो गए। इधर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अनेक पुलिसकर्मी भी घायलों की मदद करते दिखाई दिए। चिकित्सकों और स्टाफ नर्स आदि ने प्राथमिकता से उनका उपचार ​करना प्रारंभ किया। घायल यात्रियों के परिजनों को मोबाइल कर हादसे की जानकारी दी गई है। कुछ परिजन अस्पताल भी आ चुके हैं।