28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

Rajgarh Bus Accident: इंदौर जा रहे बेंगलुरु साइबर क्राइम इंस्पेक्टर की मौत, जांच के सिलसिले में निकले थे पुलिसकर्मी

Rajgarh Bus Accident Update: ब्यावरा में हुए बस हादसे में बेंगलुरु साइबर क्राइम इंस्पेक्टर रवि केबी की भी जान चली गई। हादसे में अब चार लोगों की जान जाने की पुष्टि की गई है।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Akash Dewani

Aug 28, 2026

rajgarh bus accident update bengaluru cyber ​crime inspector

Rajgarh Bus Accident: हादसे में बेंगलुरु साइबर क्राइम इंस्पेक्टर रवि केबी ने गवाई जान (फोटो सोर्स- Patrika)

Bengaluru Cyber ​​Crime Inspector: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में शुक्रवार हुए बस हादसे (Rajgarh Bus Accident) में चार लोगों की जान चली गई। खबर सामने आ रही है कि इन चार मृतकों में से एक कर्नाटक राज्य के बेंगलरू साइबर क्राइम इंस्पेक्टर का भी नाम शामिल है। हादसे में बेंगलुरु साउथईस्ट साइबरक्राइम स्टेशन के एक इंस्पेक्टर रवि केबी (Bengaluru Cyber ​​Crime Inspector Ravi KB) की भी जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक और कुछ दूसरे पुलिसकर्मी साइबरक्राइम जांच के सिलसिले में इंदौर जा रहे थे।

ओवरब्रिज पर तिरछी टर्न हो गई, डिवाइडर से टकराई बस

दरअसल, रक्षाबंधन के दिन लखनऊ से इंदौर की तरफ जा रही स्लीपर बस क्रमांक NL01 B 3436 हादसे का शिकार हो गई। जैसे ही ब्यावरा में भोपाल बायपास वाले ओवरब्रिज पर पहुंची तो टर्न पर तिरछी हो गई। तेज स्पीड में होने से बस कंट्रोल नहीं हो पाई और डिवाइडर से टकरा कर रगड़ती हुई चली गई। हादसे में बाईं ओर सो रहे 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि स्लीपर बस की स्पीड कुछ तेज थी जिससे 90 डिग्री के घुमावदार ब्रिज से तिरछी हो गई।

हादसे के समय सोए हुए थे यात्री

बस में सवार सीतापुर यूपी के रहनेवाले सोनू रस्तोगी भी घायल हो गए। उन्होंने हादसे की पूरी कहानी बताई। 39 साल के सोनू रस्तोगी महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं आगे से तीसरी वाली ऊपर की बर्थ पर सो रहा था, जहां से कुछ लोग नीचे गिरे। मैं उनके बगल में था।

सोनू रस्तोगी ने बताया कि मैं पेशाब करने बर्थ से उतरा और गाड़ी रोकने को बोल रहा था तभी अचानक बस टकरा गई। कुछ लोग नीचे गिर गए और फिर बस भी पलटने सी लगी। बाद में गाड़ी रोड की तरफ हो गई। उन्होंने कहा कि मैं उज्जैन दर्शन करने जा रहा था, बाबा महाकाल ने बचा लिया, पेशाब करने नहीं उठता तो कुछ भी हो सकता था।

हादसे की जांच शुरू

हादसे से रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने घर जा रहे यात्री परेशान हो उठे। जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने हादसे के कारणों और बस में सवार यात्रियों की संख्या सहित अन्य बिंदुओं की जांच शुरु कर दी है।

“90 डिग्री के घुमावदार ब्रिज” से तिरछी हुई बस, ब्यावरा में एनएच पर बड़ा हादसा

ये भी पढ़ें
राजगढ़ में घुमावदार ब्रिज से हुआ बस हादसा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2026 01:46 pm

Published on:

28 Aug 2026 01:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / Rajgarh Bus Accident: इंदौर जा रहे बेंगलुरु साइबर क्राइम इंस्पेक्टर की मौत, जांच के सिलसिले में निकले थे पुलिसकर्मी

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajgarh News: चार लापरवाह अफसरों पर सख्त एक्शन, संभागायुक्त ने भेजा नोटिस

divisional commissioner action show cause notice four officers
राजगढ़

“90 डिग्री के घुमावदार ब्रिज” से तिरछी हुई बस, ब्यावरा में एनएच पर बड़ा हादसा

राजगढ़ में घुमावदार ब्रिज से हुआ बस हादसा
राजगढ़

Rajgarh : बच सकती थीं 4 जानें, ब्रिज से पहले ही बस रोकने को बोल रहा था यात्री पर चालक नहीं माना

राजगढ़ बस हादसे की घायल यात्री ने बताई कहानी
राजगढ़

स्लीपर बस में गहरी नींद में सो रहे 4 यात्रियों की मौत, राजगढ़ में बड़ा हादसा

राजगढ़ में बस हादसा
राजगढ़

Rajgarh News: राखी से एक दिन पहले छोड़ गया भाई, बहन का रो-रोकर बुरा हाल

man dies due to electric shock
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.