Rajgarh Bus Accident: इंदौर जा रहे बेंगलुरु साइबर क्राइम इंस्पेक्टर की मौत, जांच के सिलसिले में निकले थे पुलिसकर्मी

दरअसल, रक्षाबंधन के दिन लखनऊ से इंदौर की तरफ जा रही स्लीपर बस क्रमांक NL01 B 3436 हादसे का शिकार हो गई। जैसे ही ब्यावरा में भोपाल बायपास वाले ओवरब्रिज पर पहुंची तो टर्न पर तिरछी हो गई। तेज स्पीड में होने से बस कंट्रोल नहीं हो पाई और डिवाइडर से टकरा कर रगड़ती हुई चली गई। हादसे में बाईं ओर सो रहे 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि स्लीपर बस की स्पीड कुछ तेज थी जिससे 90 डिग्री के घुमावदार ब्रिज से तिरछी हो गई।