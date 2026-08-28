“90 डिग्री के घुमावदार ब्रिज” से तिरछी हुई बस, ब्यावरा में एनएच पर बड़ा हादसा

Rajgarh Accident : राजगढ़ में रक्षाबंधन के दिन सुबह आगरा मुंबई नेशनल हाइवे पर ब्यावरा के भोपाल बायपास के पास दर्दनाक बस हादसा हो गया। हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। हादसा सुबह करीब 7:35 बजे हुआ। उस समय आसपास के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। स्लीपर कोच बस की इस दुर्घटना के लिए ब्रिज की डिजाइन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। करीब 90 डिग्री के घुमावदार ब्रिज पर बस अचानक तिरछी होकर रगड़ाती हुई आगे बढ़ती गई थी। बस के ऊपरी हिस्से में सो रहे यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यहां ब्रिज बहुत घुमावदार है। स्थानीय लोग इसे 90 डिग्री का ब्रिज बोलते हैं।