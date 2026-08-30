Rajgarh News: सऊदी नोट लेने बस स्टैंड गए थे भाई साहब, बैग में निकली ‘रद्दी’… 2.80 लाख लेकर ठग हुए फुर्र

सिटी पुलिस के अनुसार पीड़ित जकी अहमद पिता मुस्ताक हुसैन (29), निवासी नरसिंहगढ़ कपड़े की दुकान संचालित करता है। व्यापारी के साथ 2.80 लाख रुपए की ठगी हुई है। भारतीय करेंसी के बदले में सऊदी नोट देने का झांसा देकर ठगों ने व्यापारी को शिकार बनाया है। 27 अगस्त को रकम की व्यवस्था करने के बाद जकी ने सलिम से मोबाइल पर संपर्क किया। उसे भोपाल बस स्टैंड बुलाया गया। जकी ने वहां सलिम को 2.80 लाख रुपए नकद दिए। बदले में सलिम ने उसे एक बैग थमाया और कहा कि इसमें नोट रखे है। इसके बाद वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद जकी ने बैग खोला तो उसमें नोटों के बजाए कागज की गड्डियां मिलीं। आसपास तलाश करने के बावजूद सलिम और उसका साथी नहीं मिले। इसी दौरान जकी का मोबाइल फोन भी पानी में गिरकर खराब हो गया। पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है।