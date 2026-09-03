पुरी के गोल्डन बीच पर नहाते समय लापता हुआ राजगढ़ का 16 वर्षीय खो-खो खिलाड़ी

Kho Kho Player Nitesh Chawda Missing: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर क्षेत्र के किठोर गांव का रहने वाला 16 वर्षीय खिलाड़ी नितेश चावड़ा नेशनल खो-खो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पुरी ओडिशा गया था, जहां गोल्डन बीच पर नहाते समय तेज लहरों की चपेट में आकर समुद्र में लापता हो गया। घटना बुधवार दोपहर करीब 2.45 बजे की बताई जा रही है। नितेश के साथी खिलाड़ियों ने तुरंत मौके पर मौजूद लाइफ गार्ड को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने समुद्र में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।