रीवा में होटल से चेकआउट कर पुरुष साथी के साथ भागने वाली थी 8 महिलाएं, ऐन वक्त पर पहुंची पुलिस

पुलिस ने आठ महिलाओं सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रीति उर्फ आरती देवी (25), पूजा देवी (25), करीना (25), अमृता (30), ज्योति उर्फ सनीसा (20), रीनता (43), राजनंदनी (26), आरोही कुमारी (20)सभी निवासी बड़ागांव मानिकपुर थाना घूसी, जिला मऊ, उप्र व साहिल खान पिता इकलाख खान 28 वर्ष निवासी चिरैया कोटा जिला मऊ शामिल हैं। एसपी डॉ. गुरुकरण सिंह ने बताया कि त्योंहारों में वारदातों को अंजाम देने के लिए महिलाओं की गैंग आई थी, जिसने फूलमति मंदिर से एक महिला के गले से चेन चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया है। उनकी अन्य घटनाओं में भूमिका की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।